По версии следствия, в августе–сентябре 2023 года фигурант, обещая высокую прибыль, убедил знакомых вложить деньги в бизнес по закупке и продаже электротрансформаторов и кабелей. Доверившись приятелю, трое жителей района передали ему сбережения на общую сумму 6,95 млн руб. Взятых на себя обязательств он не выполнил: одному из потерпевших вернул 200 тыс. руб., остальные средства потратил по своему усмотрению. Общий ущерб оценивается в 6,75 млн руб.