В КБР задержали подозреваемого в мошенничестве на 6,75 млн рублей
Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Баксанский» задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кабардино-Балкарской республике.
По версии следствия, в августе–сентябре 2023 года фигурант, обещая высокую прибыль, убедил знакомых вложить деньги в бизнес по закупке и продаже электротрансформаторов и кабелей. Доверившись приятелю, трое жителей района передали ему сбережения на общую сумму 6,95 млн руб. Взятых на себя обязательств он не выполнил: одному из потерпевших вернул 200 тыс. руб., остальные средства потратил по своему усмотрению. Общий ущерб оценивается в 6,75 млн руб.
Следственным отделом МО МВД России «Баксанский» в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.