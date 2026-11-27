В Ульяновске четверо обвиняемых в экстремистской деятельности отправлены в СИЗО
В Ульяновске по ходатайству следствия судами в пятницу избрана мера пресечения пятерым обвиняемым в участии в экстремистской деятельности. Об этом «Ъ-Волга» сообщили источники, близкие к правоохранительным органам.
Накануне, в четверг региональные управления МВД и СКР сообщили о задержании в Ульяновске и Москве семерых участников известной криминальной группировки «Орловские». Им предъявлено обвинение в участии в деятельности экстремистской организации (ч.2 статьи 282.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы).
По оперативным данным, задержанные члены группировки собирали деньги для поддержания деятельности криминального движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России), организовывали сбор молодых людей для решения различных конфликтных ситуаций и привлечения их к поездкам на встречи с другими участниками запрещенных организаций Ульяновска и Ульяновской области. Также они собирали деньги на так называемый «общак» для оказания материальной поддержки лиц, содержащихся в местах лишения свободы, «придерживались криминальной идеологии, отрицали общепринятые моральные принципы, пропагандировали насилие и вражду по отношению к представителям институтов власти».
Троим обвиняемым Ленинский районный суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, одному из обвиняемых — домашний арест. Пятому обвиняемому, достаточно известному предпринимателю и вице-президенту областной федерации бокса, Заволжский районный суд также определил меру пресечения в виде заключения под стражу.
Еще двое из семерых задержанных уже ранее были решением суда определены в СИЗО как обвиняемые по уголовному делу о покушении на убийство.
В мае этого года по обвинению в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере был арестован известный «авторитетный бизнесмен» 90-х годов, президент региональной федерации бокса Игорь Орлов.