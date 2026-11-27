По оперативным данным, задержанные члены группировки собирали деньги для поддержания деятельности криминального движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России), организовывали сбор молодых людей для решения различных конфликтных ситуаций и привлечения их к поездкам на встречи с другими участниками запрещенных организаций Ульяновска и Ульяновской области. Также они собирали деньги на так называемый «общак» для оказания материальной поддержки лиц, содержащихся в местах лишения свободы, «придерживались криминальной идеологии, отрицали общепринятые моральные принципы, пропагандировали насилие и вражду по отношению к представителям институтов власти».