Андрей Прищемихин, директор опорного филиала ПАО «Ростелеком» в ЮФО и СКФО: «Тринадцать лет — солидный срок, за который программа лояльности компании превратилась из системы бонусов “как у всех” в полноценный инструмент заботы об абонентах. На юге страны мы видим, насколько активно жители подключаются к акции: люди ценят возможность не просто пользоваться качественным интернетом или интерактивным ТВ, но и получать за это приятные дополнения. Мы не стремимся усложнять правила игры, наша задача — сделать так, чтобы абоненты были довольны. Надеюсь, что эта акция станет хорошим дополнением к празднику, который мы разделяем с нашими клиентами».