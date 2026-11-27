Дмитрий Курбатов и Артем Сагдиев были задержаны в марте 2025 года в их рабочем кабинете. Как отмечается в материалах облсуда, при обыске в кабинете были обнаружены прикрепленный скотчем к задней стенке ящика рабочего стола Сагдиева сверток с наркотиком, а в углублении у радиатора отопления — сумка синего цвета с электронными весами и двумя пакетами с синтетическим наркотиком (около 7 г). Также было установлено, что наркотики размещались в расфасованном виде и в тайниках в лесу.