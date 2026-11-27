В Ульяновске вступил в силу приговор наркополицейским, осужденным за покушение на сбыт наркотиков
Ульяновский областной суд отказал бывшим старшим уполномоченным управления по контролю за оборотом наркотиков Дмитрию Курбатову и Артему Сагдиеву в удовлетворении апелляционных жалоб и согласился с решением районного суда, приговорившего экс-полицейских к длительным срокам лишения свободы. Это следует из размещенного накануне текста определения апелляционной инстанции.
Как отмечается в определении суда, Дмитрий Курбатов и Артем Сагдиев были признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).
Ленинский районный суд приговорил Дмитрия Курбатова к наказанию в виде лишения свободы на 12,5 года колонии строгого режима, Артема Сагдиева — к 10,5 года колонии строгого режима.
Дмитрий Курбатов и Артем Сагдиев были задержаны в марте 2025 года в их рабочем кабинете. Как отмечается в материалах облсуда, при обыске в кабинете были обнаружены прикрепленный скотчем к задней стенке ящика рабочего стола Сагдиева сверток с наркотиком, а в углублении у радиатора отопления — сумка синего цвета с электронными весами и двумя пакетами с синтетическим наркотиком (около 7 г). Также было установлено, что наркотики размещались в расфасованном виде и в тайниках в лесу.
Областной суд своим определением внес в приговор ряд исправлений технического характера, однако оставил наказание, установленное райсудом.