«Главное — считать не эмоциями, а калькулятором»
Банкир Александр Игнатенко — о тактике поведения инвесторов в связи налоговыми изменениями
Госдума окончательно одобрила закон, который включает пассивные доходы граждан в основную налоговую базу по НДФЛ. Речь идет о налогообложении дивидендов, процентов по банковским вкладам, доходах от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, а также от продажи имущества и долей участия, доходах по страховым договорам и договорам дарения. Для них теперь будут действовать ставки от 13% до 22% (ранее — 13–15%). Закон вступит в силу с 2027 года. О том, как налоговые нововведения отразятся на инвесторах и не отобьют ли они интерес к банковским депозитам, рассуждает директор офиса ПДО «Кубанский» Инвестиционного банка «Синара» Александр Игнатенко.
«Если говорить о нашем регионе, то это история скорее про состоятельных клиентов, чем про массового вкладчика. Если у человека проценты по депозиту в пределах необлагаемого минимума, его вообще ничего не касается, эти нормы сохранили. А вот те, кто держит деньги в дивидендных бумагах, в цифровых активах, или продает недвижимость и доли в бизнесе, теперь будут считать налог по прогрессивной шкале — от 13% до 22% в зависимости от совокупного дохода. Раньше для перечисленных инвестиционных доходов налоговых резидентов действовала шкала 13–15% с порогом в 2,4 млн. руб., теперь налоговая нагрузка выросла.
Здесь есть важный момент, на который я бы обратил внимание. Раньше проценты по вкладам и инвестиционный доход считались отдельно от зарплаты и доходов от аренды, а теперь они складываются в одну совокупность налоговых баз. Получается, что человек по совокупности этих доходов уже получает более высокую налоговую нагрузку за счет увеличения ставок.
То есть, для премиального сегмента, с которым мы в первую очередь работаем, это не экзотика, а вполне реальный сценарий. По оценке Минфина, нововведения затронут не более 6% населения, порядка четырех миллионов граждан по всей стране. Наши целевые клиенты как раз в эту категорию во многом и попадают. В Краснодаре концентрация капитала не московская, но состоятельных людей у нас достаточно.
Что можно сделать в этой ситуации? Первое — не паниковать и пересчитать свою реальную эффективную ставку, повышенная ставка применяется только к части налоговой базы сверх соответствующего порога. Второе — если есть возможность управлять моментом фиксации прибыли, продажи бумаг, закрытия позиций. Имеет смысл заранее прикинуть, в какой год удобнее “уложить” доход, чтобы распределить облагаемый доход между налоговыми периодами. Третье — дивидендные стратегии теперь разумно оценивать не по брутто-доходности, а по чистой, после налога. И четвертое — для отдельных видов доходов ставки сохранили на уровне 13–15%, это важная социальная норма.
Необлагаемый минимум процентных доходов остается, так что классический сберегательный продукт для нашей розницы по-прежнему вне зоны беспокойства. Для тех, кто всерьез работает с капиталом, мы уже проводим консультации: пересматриваем структуру портфелей, смотрим на горизонты, обсуждаем инструменты с отсроченной фискальной нагрузкой. Рынок это переварит спокойно — главное, считать не эмоциями, а калькулятором».