«Если говорить о нашем регионе, то это история скорее про состоятельных клиентов, чем про массового вкладчика. Если у человека проценты по депозиту в пределах необлагаемого минимума, его вообще ничего не касается, эти нормы сохранили. А вот те, кто держит деньги в дивидендных бумагах, в цифровых активах, или продает недвижимость и доли в бизнесе, теперь будут считать налог по прогрессивной шкале — от 13% до 22% в зависимости от совокупного дохода. Раньше для перечисленных инвестиционных доходов налоговых резидентов действовала шкала 13–15% с порогом в 2,4 млн. руб., теперь налоговая нагрузка выросла.