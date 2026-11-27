Проведение профессиональных номинаций акции «Слово года» позволяет лингвистам исследовать язык специалистов из разных сфер и оценивать его влияние на развитие современного русского языка в целом, отмечает руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко. «Мы видим, как специальная терминология постепенно становится общеупотребительной, то есть появляется в медиа, социальных сетях, в речи обычных людей. Однако такие слова могут годами не иметь устоявшегося толкования и написания, и наша задача — помочь преодолеть временной разрыв между активным использованием слова в речи и его кодификацией в нормативных словарях, чтобы уменьшить расхождения в понимании новых слов»,— объясняет эксперт.