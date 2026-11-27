Слово года в области архитектуры и урбанистики назовут в середине декабря
Портал «Грамота.ру» совместно с компанией «Неометрия» объявили новую номинацию «Архитектура и урбанистика» акции «Слово года – 2026»
Новая профессиональная номинация «Архитектура и урбанистика» появилась в рамках лингвистической акции «Слово года» по версии Грамоты. Пользователи портала Грамота.ру, читатели деловых и отраслевых СМИ, специалисты девелоперской компании «Неометрия» и пул независимых экспертов выберут слово или словосочетание уходящего года, отражающее современное состояние архитектуры и строительной отрасли, подходы к формированию комфортной городской среды и комплексному развитию территорий.
Акция «Слово года», которую проводит справочно-информационный портал «Грамота.ру», помогает увидеть, как меняется русский язык и какие явления становятся важной частью общественной жизни. В центре внимания оказываются слова, которые недавно появились в речи, получили новое значение или стали особенно актуальными в последние годы. Так язык фиксирует происходящие события и сохраняет приметы своего времени.
В 2026 году Грамота расширила список профессиональных номинаций. Помимо «Архитектуры и урбанистики» в акции уже представлена «Экономика и финансы», проводимая совместно с Т—Ж, а также появились новые номинации — «Мода и стиль» совместно с «Авито» и «Игры» с «ВКонтакте».
Проведение профессиональных номинаций акции «Слово года» позволяет лингвистам исследовать язык специалистов из разных сфер и оценивать его влияние на развитие современного русского языка в целом, отмечает руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко. «Мы видим, как специальная терминология постепенно становится общеупотребительной, то есть появляется в медиа, социальных сетях, в речи обычных людей. Однако такие слова могут годами не иметь устоявшегося толкования и написания, и наша задача — помочь преодолеть временной разрыв между активным использованием слова в речи и его кодификацией в нормативных словарях, чтобы уменьшить расхождения в понимании новых слов»,— объясняет эксперт.
Появление направления «Архитектура и урбанистика» в перечне номинаций вполне закономерно: города меняются, а вместе с ними меняются представления о том, какой должна быть комфортная среда. «Сегодня разговор об архитектуре вышел за рамки профессионального сообщества и больше не ограничивается обсуждением внешнего облика зданий. Это многогранная дискуссия о качестве общественных пространств, развитии инфраструктуры, связях новых девелоперских проектов с историей места, доступности городских сервисов и разнообразии сценариев жизни. Для описания этих явлений и процессов появляются новые понятия, а привычные слова обретают дополнительные смыслы»,— уточняет Ленария Хасиятуллина, коммерческий директор девелопера НЕОМЕТРИЯ.
Акция «Слово года» в сфере урбанистики позволит собрать слова, которыми сегодня говорят о городе профессионалы и его жители, и отметить понятия, отражающие новые взгляды на архитектуру и развитие территорий.
Одновременно с отраслевыми исследованиями «Грамота» проводит акцию по определению главного слова года. Из сотен претендентов эксперты отобрали десять слов-лидеров, а победителя определят более 400 лингвистов из разных регионов страны.
Предложить слово для номинации «Архитектура и урбанистика» можно на сайте акции. Это может быть профессиональный термин, понятие, описывающее новый подход к организации городской среды, или уже знакомое слово, которое в последнее время приобрело новый смысл и особую актуальность.
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