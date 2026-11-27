На Кавказе завершается прием заявок на премию «Твердые знаки — 2026»
Деловое издание «Коммерсантъ Кавказ» завершает прием заявок на ежегодную бизнес-премию «Твердые знаки — 2026». На конкурс представили 57 проектов компаний из Ставропольского края и республик Северного Кавказа. Победителей объявят 10 декабря на церемонии награждения в Ставрополе.
Премия впервые пройдет в Северо-Кавказском федеральном округе. По словам директора МТС в Ставропольском крае, члена Экспертного совета премии Святослава Кошурникова, ее проведение отражает развитие регионального бизнеса и рост технологичности экономики.
«„Коммерсантъ“ масштабировал свой престижный конкурс на Северный Кавказ, и это говорит о том, что в наших регионах выстроен мощный бизнес, работают передовые предприятия, туризм и сельское хозяйство достигли огромных высот. От себя могу добавить, что абсолютно все отрасли в СКФО сегодня автоматизируются, внедряются цифровые решения. Это говорит о зрелости и технологичности экономики. Думаю, Экспертному совету предстоит сложный выбор финалистов, потому что на Северном Кавказе множество достойных претендентов на премию»,— отметил господин Кошурников.
Премия объединяет представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Участие в конкурсе бесплатное. К рассмотрению принимаются проекты, реализованные в период с августа 2025 года по август 2026 года и продемонстрировавшие конкретные результаты.
В этом году конкурс охватывает восемь направлений: туризм, недвижимость, агропромышленный комплекс, импортозамещение, медицину, цифровые технологии и искусственный интеллект, HR-практики и социальные инициативы. Участники могут представить производственные и инвестиционные проекты, а также решения в сфере управления персоналом, автоматизации бизнеса и развития территорий.
Критерии оценки зависят от категории. В туристическом направлении учитываются качество сервиса, возможность круглогодичного приема гостей и привлечение туристов из других регионов. Для девелоперских проектов важны архитектурные решения, инфраструктура, строительные технологии и влияние на городскую среду. В АПК эксперты будут оценивать производственные и финансовые результаты предприятий, их вклад в региональную экономику и внедрение современных агротехнологий.
В номинации импортозамещения рассматриваются отечественные аналоги зарубежных товаров, сервисов и технологий. Среди критериев — востребованность продукции, ее качество, ценовая конкурентоспособность и скорость выхода на рынок. В медицинской категории оцениваются методы лечения, технологические решения, качество обслуживания и доступность помощи. Для цифровых проектов важны автоматизация процессов, снижение издержек, рост производительности и улучшение клиентского сервиса. В HR-направлении рассматриваются практики обучения, мотивации и удержания сотрудников. Социальная номинация объединяет инициативы, которые сочетают коммерческие задачи с решением общественных проблем, включая развитие инфраструктуры, экологические проекты и благоустройство.
Работу конкурсантов оценит Экспертный совет, в который вошли представители региональных властей, предприниматели и отраслевые специалисты. Среди них — старший вице-президент группы компаний «Арнест» Владимир Гурьянов, президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» Борис Оболенец, директор ООО «Группа компаний „Агроальянс“» Ольга Ганюта, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края Сергей Колесников и генеральный директор ООО «Курортное управление» Николай Мурашко.
Каждый проект рассмотрят все члены совета. Финалистов и лауреатов в каждой номинации определят путем голосования.
Партнерами премии выступят: Всесезонный горный курорт «Архыз» ГК Мантера, ПАО «Ростелеком», ООО «ПЕГАС Ростов-Дон» (туроператор Pegas Touristik), а так же Компания полного цикла в сфере гостиничного девелопмента и управления ООО «Адевион групп».
Организатором премии выступает деловое издание «Коммерсантъ Кавказ».
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