«„Коммерсантъ“ масштабировал свой престижный конкурс на Северный Кавказ, и это говорит о том, что в наших регионах выстроен мощный бизнес, работают передовые предприятия, туризм и сельское хозяйство достигли огромных высот. От себя могу добавить, что абсолютно все отрасли в СКФО сегодня автоматизируются, внедряются цифровые решения. Это говорит о зрелости и технологичности экономики. Думаю, Экспертному совету предстоит сложный выбор финалистов, потому что на Северном Кавказе множество достойных претендентов на премию»,— отметил господин Кошурников.