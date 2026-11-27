«С 27 ноября на реке Барсучки зафиксирован массовый замор рыбы. В связи с произошедшим запрещается употреблять в пищу рыбу, выловленную в реке Барсучки, до выяснения всех обстоятельств и получения соответствующих заключений специалистов. В настоящее время на месте работают специальные службы», — приводит его слова.