На Ставрополье в реке Барсучки зафиксирован массовый замор рыбы
В Кочубеевском округе Ставропольского края на реке Барсучки произошла массовая гибель рыбы. Глава округа Олег Борзов сообщил об этом в мессенджере «Макс» и запретил употребление выловленной там рыбы до получения заключений специалистов.
«С 27 ноября на реке Барсучки зафиксирован массовый замор рыбы. В связи с произошедшим запрещается употреблять в пищу рыбу, выловленную в реке Барсучки, до выяснения всех обстоятельств и получения соответствующих заключений специалистов. В настоящее время на месте работают специальные службы», — приводит его слова.
На месте ведется отбор проб, специалисты устанавливают причины произошедшего. Глава округа призвал жителей соблюдать меры предосторожности.