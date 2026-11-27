Соотношение мужчин и женщин среди пациентов клиники в прошлом и текущем годах составляет примерно 15% на 85%, что отвечает общемировой статистике. Однако за последние несколько месяцев число пациентов-мужчин выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.