Контуры мужественности
Как пластическая хирургия стала инструментом маскулинности
В Клинике Екатерининская отмечается рост мужских пластических операций на 45%.
Современное общество находится под влиянием культа красоты, связывающего внешность с социальным успехом. Пластический хирург Клиники Екатерининская, к.м.н. Евгений Малеванец отмечает стабильный рост числа пациентов-мужчин. Особое место занимают операции на теле, позволяющие скорректировать формы и придать фигуре гармоничность без потери маскулинности.
Соотношение мужчин и женщин среди пациентов клиники в прошлом и текущем годах составляет примерно 15% на 85%, что отвечает общемировой статистике. Однако за последние несколько месяцев число пациентов-мужчин выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Новое поколение мужчин рассматривает пластику как инвестицию в личный бренд, карьеру и здоровье, – отмечает Евгений Малеванец. – Драйвером спроса стали малоинвазивные эндоскопические способы: они снижают травматичность и ускоряют восстановление. Также появилась возможность совмещать несколько процедур за раз, экономя время, бюджет и сокращая общую реабилитацию».
В многообразии возможностей пластической хирургии в Клинике Екатерининская топовыми операциями на теле неизменно остаются: коррекция гинекомастии, липосакция и липоскульптура, а также бодилифтинг.
Гинекомастия (увеличение грудных желез) бывает истинной — из-за эндокринного дисбаланса — и ложной, вызванной избытком жира. При похудении мужская грудь теряет объем в последнюю очередь, что часто приводит к провисанию тканей.
«Современная хирургия устраняет обе патологии: лишние ткани удаляются, а кожный лоскут подтягивается с формированием красивого рельефа. Доля таких запросов составляет 12% от всех операций на теле», – рассказывает доктор.
Чуть больше 9% приходится на липосакцию и липоскульптуру, еще 6% — на бодилифт. Точное оборудование бережно превращает жир в жидкость и выводит его, помогая убрать локальные отложения, выделить «кубики» пресса и подтянуть кожу после резкого похудения.
«Вопреки заблуждениям, «кубики» и новые объемы не «поплывут» при возвращении к привычной жизни. Зоны «перетяжек» дополнительно укрепляются для создания подкожных спаек, фиксирующих контуры мышц», — поясняет Евгений Владимирович.
В Клинике Екатерининская можно совместить операции по медицинским показаниям (например, удаление грыж) и эстетическую пластику за один визит. Это экономит время на подготовку, требует одного наркоза, объединяет реабилитацию и снижает травматизацию.
«Объединение вмешательств нередко позволяет избежать лишних разрезов или проколов, а значит, и дополнительных рубцов», — добавляет Евгений Малеванец.
Мужская пластика стала активно растущим сегментом с притоком пациентов в возрасте до 40 лет. Тренд сместился с радикальных перемен на деликатную коррекцию внешности ради социальной и психологической уверенности.
Клиника Екатерининская,
ул. Героя Яцкова, 2/2
тел. 8 861 202-0-202
ул. Героя Яцкова, 2/2
тел. 8 861 202-0-202
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
https://www.clinic23.ru/ ООО "Клиника Екатерининская"Реклама.