Инициативе предшествовала перестройка движения на площади. Это кольцевой перекресток, где сходятся потоки с улиц Куйбышева и Кирова, проспектов Победы и Первомайского. Последний ведет к Колоннаде и входу в Национальный парк. В марте 2022 года Евгений Моисеев называл схему сложной и непонятной для приезжих и говорил о необходимости ее изменить. Тогда город рассматривал разные варианты, в том числе светофоры и обычный перекресток.