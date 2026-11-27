Главную дорожную развязку Кисловодска вновь переделают
В центре перекрестка хотят расположить памятник или фонтан
Глава Кисловодска Евгений Моисеев предложил жителям выбрать, что установить в центре Октябрьской площади: большой световой фонтан или памятник основателям города, написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, власти также заменят временные дорожные столбики постоянными бордюрами и устроят клумбы с однолетними и многолетними растениями. Предложения из комментариев мэр намерен вынести на градостроительный совет и совет по культурному наследию. Сроки работ, стоимость и источник финансирования в публикации не названы.
Инициативе предшествовала перестройка движения на площади. Это кольцевой перекресток, где сходятся потоки с улиц Куйбышева и Кирова, проспектов Победы и Первомайского. Последний ведет к Колоннаде и входу в Национальный парк. В марте 2022 года Евгений Моисеев называл схему сложной и непонятной для приезжих и говорил о необходимости ее изменить. Тогда город рассматривал разные варианты, в том числе светофоры и обычный перекресток.
В ноябре 2025 года власти начали менять организацию движения с помощью столбиков и разметки. Они разделяют транспортные потоки и обозначают островки безопасности. Евгений Моисеев тогда говорил, что при недостаточном эффекте город установит светофоры. В перспективе, по его словам, островки планировали оформить газонами и клумбами, а в центре круга — поставить фонтан.
Теперь мэр связывает временную схему с сокращением числа аварий и повышением понятности проезда. Однако в доступных публикациях нет статистики до и после изменений: не указаны число ДТП, период сравнения и данные Госавтоинспекции. Поэтому количественно оценить заявленный эффект по опубликованным сведениям нельзя.