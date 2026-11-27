Проект «Лазурный берег» — один из крупнейших в Махачкале: его территория составит 231,1 га, планируемая площадь застройки превысит 2,2 млн кв. м, а объем инвестиций прогнозируется на уровне 230,5 млрд руб. Решение о комплексном развитии незастроенной территории правительство Дагестана приняло в 2024 году. В рамках проекта также запланировано строительство микрорайона на месте бывшего ипподрома: там появятся многоквартирные дома площадью около 35 тыс. кв. м и инженерные сети, а общая застройка микрорайона составит 421,3 тыс. кв. м.