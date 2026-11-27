Кассационный суд встал на сторону Дагестана в споре о землях под проект «Лазурный берег»
Пятый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу гражданина, оспаривавшего право собственности РФ на более чем 5,8 га земель в Махачкале, входящих в границы проекта комплексного развития территорий (КРТ) «Лазурный берег». Таким образом определение Верховного суда Дагестана осталось в силе, сообщили в пресс-службе республиканского Минимущества.
Первоначально Ленинский районный суд Махачкалы решил спор в пользу истца. В августе 2026 года по жалобе ведомства Верховный суд Дагестана отменил это решение и отказал в иске, после чего заявитель обратился в кассацию, где его жалобу не удовлетворили.
«В результате судебной работы устранено препятствие, которое первоначальное решение суда создавало для реализации программы "Лазурный берег"», — говорится в сообщении министерства.
Проект «Лазурный берег» — один из крупнейших в Махачкале: его территория составит 231,1 га, планируемая площадь застройки превысит 2,2 млн кв. м, а объем инвестиций прогнозируется на уровне 230,5 млрд руб. Решение о комплексном развитии незастроенной территории правительство Дагестана приняло в 2024 году. В рамках проекта также запланировано строительство микрорайона на месте бывшего ипподрома: там появятся многоквартирные дома площадью около 35 тыс. кв. м и инженерные сети, а общая застройка микрорайона составит 421,3 тыс. кв. м.