Творческие проекты Ставрополья за шесть лет получили от ПФКИ около 200 млн рублей
За шесть лет творческие проекты Ставропольского края привлекли порядка 200 млн руб. грантовых инвестиций от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Поддержку получили более 90 творческих проектов, рассказали в правительстве края.
В регионе прошла встреча представителей ПФКИ с грантополучателями. Как отметили в ведомстве, местные инициаторы демонстрируют устойчивый запрос на федеральную поддержку.
По данным властей, ставропольские авторы чаще всего подают заявки на создание образовательных программ, творческих пространств и событий, отражающих, по их оценке, уникальный культурный код региона. Федеральный фонд эти старания намерен поддерживать и впредь.