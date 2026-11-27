В Самарской области появится Региональный совет, в состав которого войдут члены областного правительства, депутаты думы, главы городов и муниципальных районов, а также руководители крупнейших предприятий, ректоры вузов, представители бизнеса и лидеры общественных объединений. Для этого губернатор Вячеслав Федорищев внес в Самарскую губернскую думу законодательную инициативу о закреплении статуса нового органа в Уставе региона, сообщили в правительстве Самарской области.