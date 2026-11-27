Иностранные и отечественные предприниматели, представители власти, в том числе зарубежные, и эксперты, — всего более 5 тыс. участников из 89 стран. Таким получился состав прошедшего международного форума «Сделано в России», одного из главных мероприятий года для компаний, работающих на внешний рынок. Организатор форума — Российский экспортный центр.