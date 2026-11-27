«Стать коммерсантом»
Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 196
Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, как прошел международный форум «Сделано в России».
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Иностранные и отечественные предприниматели, представители власти, в том числе зарубежные, и эксперты, — всего более 5 тыс. участников из 89 стран. Таким получился состав прошедшего международного форума «Сделано в России», одного из главных мероприятий года для компаний, работающих на внешний рынок. Организатор форума — Российский экспортный центр.
Ключевой темой форума «Сделано в России» стали технологический экспорт, высокие технологии и современные решения. Участники также обсудили, как отечественному бизнесу удается расширять присутствие за рубежом. Увидеть достижения компаний гости смогли на интерактивной выставке. Производители из 10 российских регионов привезли свои разработки и решения в четырех направлениях: медицина, р
обототехника, информационные технологии, машиностроение, промышленные технологии и электроника. Площадка также стала пространством деловых встреч, в том числе для заключения международных контрактов, рассказала “Ъ FM” руководитель выставочного направления программы «Сделано в России» Российского экспортного центра Дарья Долгушина:
«На форуме ключевой стала зона B2B-переговоров, где провели более 170 деловых встреч с представителями более чем 20 стран, включая Китай, Индию, Иран и Турцию. Иностранные гости интересовались продуктами питания, удобрениями, фармацевтикой, IT-услугами, промышленным оборудованием и машиностроением. Центральным событием стала пленарная дискуссия "Рост в условиях мирового шторма: будущее российского технологического экспорта", также прошли страновые бизнес-диалоги по странам MENA и Китая, питч-практикум и сессии по господдержке малого бизнеса».
Форум «Сделано в России» проводится ежегодно по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».