В Новороссийске после атаки БПЛА повреждено остекление в 70 квартирах
В Приморском районе Новороссийска в результате атаки беспилотников 27 ноября пострадал многоквартирный дом. В 70 квартирах повреждено остекление, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
На месте работают четыре группы сотрудников районной администрации. Специалисты обследуют квартиры, проводят обходы и помогают жителям. Прилегающую территорию очищают от осколков и мусора, оконные проемы закрывают пленкой. Наиболее серьезные повреждения получила квартира на последнем этаже. В двух из четырех подъездов восстановили газоснабжение. Газовые службы продолжают обследование.
Специалисты также работают на территории поврежденных жилых домов в селе Широкая Балка.
Документы для начисления выплат принимают 27 и 28 ноября с 09:00 до 18:00 по адресу: территория Цемдолина, улица Ленина, 84. Телефон для справок: +7 (8617) 26-22-77.