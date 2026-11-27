На месте работают четыре группы сотрудников районной администрации. Специалисты обследуют квартиры, проводят обходы и помогают жителям. Прилегающую территорию очищают от осколков и мусора, оконные проемы закрывают пленкой. Наиболее серьезные повреждения получила квартира на последнем этаже. В двух из четырех подъездов восстановили газоснабжение. Газовые службы продолжают обследование.