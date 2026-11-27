На Ставрополье сократили на 19% финансирование программы по укреплению здоровья
Правительство Ставропольского края сократило с 130 млн до 104,8 млн руб. общий объем финансирования краевой программы «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды» на 2025–2030 годы. Снижение составило 25,2 млн руб., или 19,4%. Такие изменения утверждены постановлением правительства края. С документом ознакомился «Ъ-Кавказ».
Согласно новой редакции паспорта программы, федеральное финансирование уменьшится почти вдвое — с 54,45 млн до 27,33 млн руб. Одновременно объем средств краевого бюджета увеличится с 75,6 млн до 77,47 млн руб.
Изменения затронули и распределение средств по годам. В частности, на 2027 год предусмотрено 18,72 млн руб. против 34,2 млн руб. в прежней редакции программы. Федеральное финансирование на этот период сократится с 21,6 млн до 8,62 млн руб., краевое — с 12,6 млн до 10,09 млн руб.
Краевая программа «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды» была утверждена в декабре 2025 года и рассчитана до 2030 года. Ее основная цель — увеличить долю жителей Ставрополья, ведущих здоровый образ жизни, до 17,1% от общей численности населения региона.
В рамках программы предусмотрены мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, снижению потребления табака и алкоголя, развитию инфраструктуры общественного здоровья, оснащению центров здоровья для взрослых, а также внедрению муниципальных и корпоративных программ укрепления здоровья. В частности, к 2030 году планируется разработать и внедрить 33 муниципальные программы и корпоративные программы в 90 организациях края.