Изменения затронули и распределение средств по годам. В частности, на 2027 год предусмотрено 18,72 млн руб. против 34,2 млн руб. в прежней редакции программы. Федеральное финансирование на этот период сократится с 21,6 млн до 8,62 млн руб., краевое — с 12,6 млн до 10,09 млн руб.