После рассмотрения материалов дела суд пришел к выводу, что объекты возведены с нарушением градостроительных регламентов муниципального образования, а также без получения разрешения на реконструкцию или капитальный ремонт и без проектной документации. Одним из признаков, относящих спорные строения к самовольным, является их возведение с нарушением противопожарных норм, требований сейсмобезопасности, а также строительных норм и правил. Исправить нарушения без полного демонтажа невозможно, так как частичный снос верхних этажей может привести к разрушению зданий.