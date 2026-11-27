Суд обязал снести самовольно построенные пятиэтажки в Анапе
Самовольно построенные пятиэтажные здания в Анапе снесут по постановлению суда. Экспертиза выявила ряд нарушений и наличие угрозы жизни и здоровью людей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд установил, что земельный участок в поселке Витязево площадью 40 734 кв. м, арендованный ответчиком у администрации Анапы, имеет разрешенное использование для создания парка аттракционов. В ходе проверки установили, что на участке построены четыре пятиэтажных здания общей площадью 12,5 тыс. кв. м. Из документов следует, что в 2019 году администрация Анапы выдала ответчику разрешение на строительство объекта «Спортивная база-лагерь», согласно которому возводимые объекты не должны превышать три этажа. Однако ответчик возвел пятиэтажные здания, изменив их технические характеристики, планировку и площадь.
В ходе проведения судебной строительно-технической экспертизы были выявлены нарушения градостроительных и строительных требований, правил пожарной безопасности, санитарных и сейсмических норм. Эксперты установили, что дальнейшее сохранение зданий создает угрозу жизни и здоровью людей.
После рассмотрения материалов дела суд пришел к выводу, что объекты возведены с нарушением градостроительных регламентов муниципального образования, а также без получения разрешения на реконструкцию или капитальный ремонт и без проектной документации. Одним из признаков, относящих спорные строения к самовольным, является их возведение с нарушением противопожарных норм, требований сейсмобезопасности, а также строительных норм и правил. Исправить нарушения без полного демонтажа невозможно, так как частичный снос верхних этажей может привести к разрушению зданий.
Анапский городской суд признал четыре строения самовольными постройками и обязал снести их в течение месяца после вступления решения в законную силу. Решение было обжаловано, однако судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского крайсуда согласилась с решением первой инстанции, оставив его без изменения. Решение вступило в законную силу.
Отмечается, что в случае неисполнения решения в установленный срок, взыскивается судебная неустойка в размере 100 тыс. руб. ежедневно до полного исполнения решения.