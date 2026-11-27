ГК «Вектор» строит в Анапе масштабный комплекс А45
Курорт с собственной инфраструктурой в 750 метрах от Черного моря
Покупатели курортной недвижимости на юге России все чаще ориентируются не только на метраж, но и на уровень комфорта среды. Отвечая на этот запрос, Группа компаний «Вектор» реализует в Анапе масштабный проект А45, который предлагает новый подход к организации отдыха на черноморском побережье.
Комплекс расположен по адресу: ул. Верхняя Дорога, 35. Локация удалена от моря всего на 750 метров, что обеспечивает быстрый доступ к песчаным пляжам. Кроме того, близость к железнодорожному вокзалу и транспортным узлам делает объект удобным для туристов из разных регионов.
Проект включает шесть корпусов, в которых предусмотрено 2 520 апартаментов (по 420 в каждом). Главная особенность А45 — автономная инфраструктура в каждом здании. Жителям и гостям каждого корпуса будут доступны взрослый и детский бассейны площадью по 474 кв. м, фитнес-зоны и СПА-пространства. На территории также появятся ландшафтный парк с фонтанами, торговая галерея и паркинг.
Апартаменты подойдут как для коротких поездок, так и для длительного проживания. На сайте застройщика доступны различные форматы: от предчистовой отделки до полной комплектации мебелью и техникой.
Анапа остается одним из лидеров внутреннего туризма благодаря климату (около 280 солнечных дней в году) и длительному купальному сезону с мая по октябрь. Сочетание развитой инфраструктуры комплекса и природных особенностей региона делает А45 привлекательным вариантом для инвесторов и отдыхающих.
Застройщик и рекламодатель: ООО "СЗ "СтройЮг Недвижимость". С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/71629
Застройщик входит входит в ГК Вектор.Реклама.
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