Проект включает шесть корпусов, в которых предусмотрено 2 520 апартаментов (по 420 в каждом). Главная особенность А45 — автономная инфраструктура в каждом здании. Жителям и гостям каждого корпуса будут доступны взрослый и детский бассейны площадью по 474 кв. м, фитнес-зоны и СПА-пространства. На территории также появятся ландшафтный парк с фонтанами, торговая галерея и паркинг.