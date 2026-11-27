20 лет эмпатии и технологий: 260 млн запросов обработала служба личной поддержки T2 в Ростове-на-Дону
T2 подводит итоги работы центра дистанционных продаж и сервиса T2 в Ростове-на-Дону за 20 лет. За это время специалисты личной поддержки обработали 260 млн запросов клиентов, а суммарная продолжительность консультаций превысила 550 млн минут.
Центр дистанционных продаж и сервиса T2 в Ростове-на-Дону был создан в ноябре 2006 года и стал первой площадкой обслуживания абонентов компании. Сегодня в центре работают 812 сотрудников, которые консультируют клиентов массового и корпоративного сегментов на разных языках по телефону, в чате на сайте и в мобильном приложении, социальных сетях и мессенджере MAX по всей стране. Подобные площадки, обеспечивающие круглосуточную поддержку абонентов, также представлены в Саранске, Челябинске и Иркутске.
Масштаб обслуживания
За 20 лет специалисты личной поддержки T2 из Ростова-на-Дону обработали более 260 млн запросов клиентов. Из них 5 млн обращений пришлись на десять месяцев текущего года. При этом суммарная продолжительность консультаций за время работы центра превысила 550 млн минут — это около тысячи лет непрерывного разговора с абонентами.
Цифровые каналы
Популярность диджитал-каналов обслуживания непрерывно растет: только за текущий год объем трафика в них увеличился на 7% по сравнению с 2025 годом. Наибольшей востребованностью пользуется мобильное приложение, на которое приходится 94% обращений — за последние десять месяцев этот показатель вырос на 1,8 процентных пункта. Еще 5% запросов поступает через чат на сайте, 1% — через социальные сети. Дополнительно работает поддержка в мессенджере MAX.
Автоматизация и искусственный интеллект
В работе с обращениями клиентов специалистам центра помогает искусственный интеллект. В 2026 году T2 внедрил речевую аналитику, которая оценивает качество 100% транзакций, анализирует эмоциональный фон диалогов и результативность консультаций.
Команда и новые возможности
Сегодня в центре Ростова-на-Дону работают представители разных поколений: возраст самого молодого сотрудника — 17 лет, а самого старшего — 64 года. Для T2 важно, чтобы жизненный опыт, профессиональные навыки и индивидуальный подход каждого специалиста становились преимуществом команды.
Человекоцентричный подход
В основе работы центра поддержки T2 — внимание к потребностям человека и готовность помочь. Сотрудники центра наделены реальными полномочиями, которые позволяют выходить за рамки стандартной консультации и находить решение в самых разных ситуациях.
Елена Юрина, директор по дистанционному сервису T2: «За 20 лет изменились технологии, привычки клиентов и даже каналы общения с оператором, но неизменным осталось главное — желание помочь человеку решить любой, даже самый нестандартный вопрос. Человекоцентричность останется основой клиентского сервиса, а искусственный интеллект, цифровые каналы и проактивные инструменты делают обслуживание быстрее и удобнее».
Елена Щербакова, директор центра дистанционных продаж и сервиса T2 в Ростове-на-Дону: «Центр поддержки Т2 за 20 лет прошел невероятный путь развития. Многие стандарты обслуживания, разработанные нами, оказали прямое влияние на развитие клиентского сервиса всей отрасли. Неизменными остаются главные приоритеты и критерии эффективности центра — интересы, потребности и ожидания клиента, а также насколько удобно и доверительно выстроено взаимодействие».
krasnodar.t2.ru
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ООО «Т2 Мобайл», ОГРН:1107746515425, Российская Федерация, 108811, город Москва, км 22-й (Киевское ш.), домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33Реклама. 16+