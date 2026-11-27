Заключенные «Черного дельфина» выпустили металлоизделий на 13 млн рублей
Шесть осужденных ИК-6 в Соль-Илецке освоили металлообработку и производство мебели для СИЗО
В исправительной колонии № 6 в Соль-Илецке, известной как «Черный дельфин», за 2026 год осужденные выпустили металлоизделий на 13 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Оренбургской области.
По данным ведомства, более чем на 6 млн руб. произведено профлиста, почти на 7 млн руб. — изделий металлообработки. Осужденные изготавливают профилированные листы разных цветов на специальном оборудовании.
На участках в колонии установлены фрезерные, токарные, сверлильные станки и кузнечно-прессовое оборудование для выпуска широкого ассортимента изделий. Всего на участках трудятся шесть человек.
Помимо профлиста, заключенные производят столы и кровати для оборудования СИЗО и исправительных учреждений ФСИН России. Из трубопрокатной продукции делают отдельные элементы, которые затем проходят сварку, обработку, покраску и сборку.