В Черноземье 1 декабря ожидается морозная погода, до –11°C
Во вторник, 1 декабря, жителей Черноземья ожидает морозная и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от –11°C до –5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит –9°C, днем будет до –5°C, вечером температура опустится до –8°C, а ночью столбик термометра вновь покажет –9°C. Ветер до 2 м/с.
В Воронеже утром будет –9°C, днем температура составит –6°C, вечером она опустится до –7°C, а ночью ожидается –8°C. Ветер до 2 м/с.
В Курске утром ожидается –11°C, днем будет до –8°C, а вечером и ночью температура составит –9°C. Ветер до 3 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит –11°C, днем столбик термометра покажет –8°C, а вечером и ночью также будет –8°C. Ветер до 3 м/с.
В Орле утром ожидается –11°C, днем — до –6°C, вечером столбик термометра покажет –7°C, а ночью — вновь до –6°C. Ветер до 4 м/с.
В Тамбове утром будет –11°C, а днем, вечером и ночью температура составит –8°C. Ветер до 2 м/с.