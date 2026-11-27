По словам Михаила Развожаева, предстоит большая и кропотливая работа. На данный момент специалисты осмотрели здание, изучили состояние конструкций, а музей передал художникам архивные материалы, фотографии и цифровую копию исторического полотна. Студия военных художников намерена приступить к разработке творческого проекта в ближайшее время.