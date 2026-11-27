Студия военных художников воссоздаст полотно панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов»
Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» будет воссоздана. Студия военных художников имени М.Б. Грекова займется воссозданием полотна и предметного плана. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» было повреждено в результате очередной атаки со стороны ВСУ на Севастополь в июне 2026 года. Воссоздание финансирует ВТБ, объем поддержки банка составит 1 млрд руб.
По словам Михаила Развожаева, предстоит большая и кропотливая работа. На данный момент специалисты осмотрели здание, изучили состояние конструкций, а музей передал художникам архивные материалы, фотографии и цифровую копию исторического полотна. Студия военных художников намерена приступить к разработке творческого проекта в ближайшее время.
Глава Севастополя отметил, что необходимо максимально точно воссоздать замысел Франца Рубо, сохранить историческую и художественную ценность, используя при этом современные материалы и технологии.
«Спасибо Андрею Леонидовичу Костину, ВТБ, Студии имени Грекова и всем специалистам, которые включились в эту важнейшую для Севастополя работу», — подчеркнул Михаил Развожаев.
В июне этого года специалисты Музея обороны Севастополя показали интерьеры здания музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» после удара дрона ВСУ, нанесенного ночью 10 июня. В результате попадания произошло возгорание кровли. Жертв и пострадавших нет.