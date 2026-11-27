В Самарской области 337 молодых специалистов получили меры поддержки
В этом году в Самарской области 226 молодых специалистов получили финансовые меры поддержки на сумму 20 млн руб. Выплаты в размере 200 тыс. руб. получили 111 молодых специалистов, прибывших в регион для трудоустройства. Об этом рассказали на заседании Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает региональный минтруд.
В этом году в регионе служба занятости организовала профориентационную работу для школьников и студентов, в которой участвовали свыше 75 тыс. человек. Было организовано 115 выездов на производственные площадки для 39,5 тыс. учащихся 8-11 классов. Было трудоустроено 5,3 тыс. подростков 14-18 лет.
По словам министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольги Фурсовой, ежегодно потребность экономики закрывается выпускниками в количестве более 33 тыс. человек. Из них свыше 22 тыс. являются выпускниками средних профессиональных организаций.