В этом году в регионе служба занятости организовала профориентационную работу для школьников и студентов, в которой участвовали свыше 75 тыс. человек. Было организовано 115 выездов на производственные площадки для 39,5 тыс. учащихся 8-11 классов. Было трудоустроено 5,3 тыс. подростков 14-18 лет.