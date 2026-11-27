Подобные сообщения о восстановлении прав жителей региона на обеспечение положенными им лекарствами и медизделиями поступают от прокуратуры почти ежедневно. В региональной прокуратуре сообщили «Ъ-Волга», что только за 2026 год прокуратурой направлено в суды более 600 исков к региональному минздраву с требованиями предоставить гражданам лекарства или медицинские изделия, а также компенсировать затраты, которые люди понесли, приобретая дорогостоящие лекарства и медизделия за свой счет. Кроме того, по каждому из исков прокуратура выставляет требования о компенсации морального вреда. И по решениям судов регулярно выплачивается моральный вред в сумме от 2 тыс. руб. до 30 тыс. руб.