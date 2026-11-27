Глава СКР потребовал разобраться с невыдачей в Ульяновской области лекарств инвалидам
Председатель Следственного комитета России поручил руководству следственного управления СКР по Ульяновской области доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем медицинском обеспечении инвалида в Ульяновской области, а также о принимаемых мерах по защите прав инвалидов на лекарственное обеспечение. Об этом сообщил информационный центр СКР.
Как сообщает ведомство, к главе СКР через Информационный центр «обратилась жительница Ульяновской области, являющаяся инвалидом, по вопросу ненадлежащего медицинского обеспечения». Несмотря на выдачу рецептов, с августа этого года необходимый лекарственный препарат женщине не предоставляется, обращения в компетентные органы результатов не принесли. Заявительница была вынуждена приобретать лекарство за счет собственных средств.
Между тем в пятницу, 28 ноября, прокуратура Ульяновской области сообщила о том, что прокурор Радищевского района через суд добился от регионального минздрава предоставления пожилой местной жительнице положенных ей специальных лекарственных средств. Кроме того, сообщают в прокуратуре, пользу жительницы Радищевского района с регионального минздрава взыскана компенсация морального вреда в размере 5 тыс. руб.
Подобные сообщения о восстановлении прав жителей региона на обеспечение положенными им лекарствами и медизделиями поступают от прокуратуры почти ежедневно. В региональной прокуратуре сообщили «Ъ-Волга», что только за 2026 год прокуратурой направлено в суды более 600 исков к региональному минздраву с требованиями предоставить гражданам лекарства или медицинские изделия, а также компенсировать затраты, которые люди понесли, приобретая дорогостоящие лекарства и медизделия за свой счет. Кроме того, по каждому из исков прокуратура выставляет требования о компенсации морального вреда. И по решениям судов регулярно выплачивается моральный вред в сумме от 2 тыс. руб. до 30 тыс. руб.
При этом в судах, отмечают в надзорном ведомстве, минздрав в свое оправдание ссылается на недостаток финансовых средств, выделяемых на лекарственное обеспечение. Но в прокуратуре отмечают, что недостаточность финансирования — только одна и не самая главная причина. «Первая и самая распространенная причина — это волокита со стороны должностных лиц министерства при организации закупок. Кроме того, среди причин — слабый контроль за исполнением поставщиками взятых на себя обязательств, ненадлежащая организация ведомственного контроля»,— пояснили в прокуратуре Ульяновской области.
По факту необеспечения лекарствами льготных категорий граждан в течение почти четырех месяцев и волокиты в закупках в 2025 году по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело, бывшему директору департамента лекарственного обеспечения регионального минздрава Ольге Чемидроновой было предъявлено обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В июле этого года Ольга Чемидронова была приговорена к штрафу 100 тыс. руб.