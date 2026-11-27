По словам Склярова, церемония пройдет в ЗАГСе №1 в присутствии только жениха и невесты Алины. Выбор места связан с тем, что его будущая супруга училась в Санкт-Петербурге и давно хотела зарегистрировать брак именно в этом учреждении. Скляров также сообщил, что направил приглашение председателю партии Дмитрию Медведеву, однако пока не получил окончательного ответа о его участии.