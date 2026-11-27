Руководитель краснодарского отделения ЕР пригласил Медведева на свадьбу
Руководитель Краснодарского местного отделения «Единой России», участник специальной военной операции Игорь Скляров планирует зарегистрировать брак 1 декабря в Санкт-Петербурге — в день основания партии. Об этом он сообщил РИА Новости.
По словам Склярова, церемония пройдет в ЗАГСе №1 в присутствии только жениха и невесты Алины. Выбор места связан с тем, что его будущая супруга училась в Санкт-Петербурге и давно хотела зарегистрировать брак именно в этом учреждении. Скляров также сообщил, что направил приглашение председателю партии Дмитрию Медведеву, однако пока не получил окончательного ответа о его участии.
В июне на съезде «Единой России» Скляров сделал предложение своей девушке, которая состоит в движении «Молодая гвардия Единой России». Как отмечал политик, он не предупреждал ее о намерении сделать предложение. По его словам, за 12 лет членства в партии она стала для него семьей, поэтому он решил создать новую семью в день ее основания.