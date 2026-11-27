Сергей Стальмаков ранее зарегистрировал ИП с основным видом деятельности «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»; предприниматель прекратил работу. Эти сведения дают деловой контекст гостиничного актива, но сами по себе не устанавливают, как возникли долги и почему суд признал его банкротом. Публичные материалы, найденные по делу, подтверждают банкротство и продажу долей, но не раскрывают размер требований кредиторов, причины неплатежеспособности или связь долгов с гостиничным бизнесом.