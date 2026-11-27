Половину гостиницы «Ласточка» на побережье Туапсе выставили на торги за 85,5 млн рублей
Объекты находятся на территории пансионата отдыха «Южный» в Туапсинском районе
Финансовый управляющий Извеков Константин Александрович выставил на торги 1/2 доли в гостинице «Ласточка» и земельном участке в Туапсинском районе. Начальная цена лота — 85,4685 млн руб. Торги пройдут в форме публичного предложения: заявки принимают с 27 ноября 2026 года по 26 января 2027 года. Объявление опубликовано на Федресурсе.
В лот вошли половина нежилого здания гостиницы площадью 1 226 кв. м и половина земельного участка площадью 2 304 кв. м. Объекты находятся на территории пансионата отдыха «Южный» в Туапсинском районе. Осмотреть имущество можно в рабочие дни по предварительной договоренности с финансовым управляющим.
Имущество принадлежит Сергею Стальмакову, которого признали банкротом. По данным карточки дела, суд ввел процедуру реализации имущества гражданина в марте 2022 года; процедура продолжалась и в 2026 году. На торги направили доли в недвижимости в рамках этой процедуры. Реестр сообщений о банкротстве подтверждает введение реализации имущества, а карточка лота указывает должником Сергея Стальмакова и приводит реквизиты объектов и начальную цену.
Сергей Стальмаков ранее зарегистрировал ИП с основным видом деятельности «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»; предприниматель прекратил работу. Эти сведения дают деловой контекст гостиничного актива, но сами по себе не устанавливают, как возникли долги и почему суд признал его банкротом. Публичные материалы, найденные по делу, подтверждают банкротство и продажу долей, но не раскрывают размер требований кредиторов, причины неплатежеспособности или связь долгов с гостиничным бизнесом.
Победитель торгов должен подписать договор купли-продажи в течение пяти дней после получения предложения организатора, а затем перечислить оплату в течение 30 дней со дня подписания договора. Имущество передадут после полной оплаты. Покупатель получит доли в праве общей собственности, а не гостиницу и участок целиком. Начальная цена 85,4685 млн руб. относится ко всему лоту из двух долей; в сообщении не приведена отдельная оценка здания и земли.