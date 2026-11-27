31 июля 2009 года за Российской Федерацией зарегистрировали право собственности на земельный участок площадью 122 200 кв. м, а 07 мая 2010 года за санаторием — право постоянного (бессрочного) пользования тем же участком. Распоряжением МТУ Росимущества утверждена схема участка площадью 118 168 кв. м по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, Голубая бухта, под санаторий «Голубая бухта». На основании этого распоряжения участок поставлен на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности Российской Федерации и права постоянного (бессрочного) пользования санатория. По сведениям ЕГРН, площадь исходного земельного участка составила 4 032 кв. м при неустановленных границах.