Суд признал право федеральной собственности на участок в районе Голубой бухты в Геленджике
Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел иск МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея к администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. Ведомство требовало истребовать земельный участок в районе санатория «Голубая бухта» из чужого незаконного владения и признать на него право собственности Российской Федерации.
В ходе разбирательства суд установил следующее. По государственному акту от 7 апреля 1986 года за санаторием «Голубая бухта» (ныне — ФГБУТС «Голубая бухта» Минздрава России) было закреплено в бессрочное и бесплатное пользование 54,88 га земли. Решением исполнительного комитета Геленджикского районного Совета народных депутатов от 10 июля 1991 года в пользовании санатория оставили участок площадью 14,9 га, а 42 га передали в фонд городских земель. Постановлением главы администрации Геленджика от 23 июня 1994 года общая площадь участка в бессрочном пользовании санатория в уточнённых границах составила 14,22 га, а решение от 10 июля 1991 года утратило силу.
Постановлением от 15 ноября 2001 года у санатория изъяли часть участка площадью 2,0 га в связи с отказом землепользователя. В итоге в пользовании санатория остался участок площадью 12,22 га, поставленный на кадастровый учет в августе 2005 года.
31 июля 2009 года за Российской Федерацией зарегистрировали право собственности на земельный участок площадью 122 200 кв. м, а 07 мая 2010 года за санаторием — право постоянного (бессрочного) пользования тем же участком. Распоряжением МТУ Росимущества утверждена схема участка площадью 118 168 кв. м по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, Голубая бухта, под санаторий «Голубая бухта». На основании этого распоряжения участок поставлен на кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности Российской Федерации и права постоянного (бессрочного) пользования санатория. По сведениям ЕГРН, площадь исходного земельного участка составила 4 032 кв. м при неустановленных границах.
Смежным по отношению к нему является участок площадью 600 кв. м в районе Голубой бухты Геленджика, относящийся к землям населенных пунктов с разрешенным использованием для размещения причала на реке Яшамба с эллингами и пунктом проката плавсредств. Право муниципальной собственности на этот участок было зарегистрировано на основании постановления главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 мая 2012 года.
Росимущество настаивало на том, что спорный участок относится к федеральному уровню собственности, а регистрация муниципального права незаконна.
Суд признал отсутствующим право собственности администрации муниципального образования город-курорт Геленджик на участок площадью 600 кв. м и признал право собственности на него за Российской Федерацией. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.