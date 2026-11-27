На реконструкцию сетей водоотведения в Майкопе направили 123,4 млн рублей
В Майкопе завершают реконструкцию двух участков сети водоотведения общей протяженностью 4,8 км. Объем финансирования работ составляет 123,4 млн руб. Проект реализуют в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.
Работы охватывают улицы Крылова, Пржевальского, 2-я Короткая, Ветеранов, Восточная и Курганная. Необходимость реконструкции была обусловлена износом существующих коммуникаций, которые длительное время эксплуатировались без комплексного обновления.
Подрядчик заменил старые трубопроводы на новые диаметром 600 мм. Сейчас основные работы завершены, специалисты восстанавливают гравийно-щебеночное и асфальтобетонное покрытия, а также придомовые территории.
По данным Минстроя Адыгеи, обновление сетей должно повысить надежность системы водоотведения, снизить риск аварий и обеспечить стабильную работу коммунальной инфраструктуры города.