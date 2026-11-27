Кубань получит около 200 млн рублей на восстановление дамб
На восстановление дамб после обвалования Краснодарский край получит около 200 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Около 200 млн руб. будет направлено на проведение ремонтно-восстановительных работ на дамбах обвалования, пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае в 2026 году»,— говорится в распоряжении.
Кроме того, до конца этого года 12 регионов России получат финансирование на проведение мелиорации земель. На эти цели выделили более 1,4 млрд руб. Средства поступят в Кабардино-Балкарию, Крым, Чувашию, Чечню, а также в Архангельскую, Иркутскую, Костромскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую, Тверскую и Ярославскую области. Регионы заявили о необходимости дополнительного финансирования проектов мелиорации.