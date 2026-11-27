Итого в материалах заседания фигурируют пять кадровых решений, связанных с регионом: два — в Ставропольском краевом суде, два — в верховных судах Дагестана и Ингушетии и одно — в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Заседание проходило четыре дня. На нем ВККС рассматривала претендентов на должности в судах общей юрисдикции, арбитражных и военных судах. Опубликованные источники подтверждают сами рекомендации и даты конкурсов.