ВККС рекомендовала пять судей в суды Северного Кавказа
Рекомендации касаются судов Ставрополья, Дагестана, Ингушетии и АС СКФО
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала двух кандидатов на должности заместителей председателя Ставропольского краевого суда, а также кандидатов в суды Дагестана и Ингушетии. Решения вошли в итоги заседания ВККС, которое прошло в Москве с 23 по 26 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба ВККС.
В Ставропольском краевом суде заместителями председателя могут стать Руслан Апарин и Виктория Переверзева. ВККС рассмотрела их заявления 23 ноября. Конкурсы на эти должности объявили в «Российской газете»: заявление Руслана Апарина коллегия включила в повестку со ссылкой на публикацию от 4 августа, Виктории Переверзевой — от 2 июля. В итоговом пресс-релизе коллегия подтвердила, что рекомендовала обоих кандидатов.
В Верховном суде Республики Дагестан заместителем председателя может стать Иван Ишимов, в Верховном суде Республики Ингушетия — Дмитрий Пономарёв. В повестке ВККС указала, что конкурс по кандидатуре Ивана Ишимова объявили 14 июля, а по кандидатуре Дмитрия Пономарёва — 31 августа. В итогах заседания коллегия также сообщила о рекомендации обоих кандидатов.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа также фигурирует в итогах заседания: его кассационная юрисдикция охватывает арбитражные дела регионов округа. ВККС рекомендовала Анну Герасименко на должность заместителя председателя этого суда. Официальный сайт суда указывает Анну Герасименко среди председателей судебных составов; в пресс-релизе ВККС отражено новое решение о ее кандидатуре.
Итого в материалах заседания фигурируют пять кадровых решений, связанных с регионом: два — в Ставропольском краевом суде, два — в верховных судах Дагестана и Ингушетии и одно — в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Заседание проходило четыре дня. На нем ВККС рассматривала претендентов на должности в судах общей юрисдикции, арбитражных и военных судах. Опубликованные источники подтверждают сами рекомендации и даты конкурсов.