Проезд по горному участку трассы Бахчисарай—Ялта закрыт
Проезд по горному участку трассы Бахчисарай—Ялта (35К-020, от Соколиное—Ай-Петри—Ялта, км 25+000 — 65+000) временно закрыт в Республике Крым для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.
Проезд временно закрыт из-за ухудшения погодных условий и обильных осадков в виде дождя и снега на плато Ай-Петри. Ограничения будут действовать до устранения последствий непогоды.
Граждан просят учитывать изменения при планировании поездок и следовать указаниям временных дорожных знаков на этом участке.