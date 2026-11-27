Проезд по горному участку трассы Бахчисарай—Ялта (35К-020, от Соколиное—Ай-Петри—Ялта, км 25+000 — 65+000) временно закрыт в Республике Крым для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.