В Крыму осудили куратора и участников местной ячейки запрещенной организации
В Республике Крым вынесли приговор куратору крымской ячейки запрещенной экстремистской организации и ее активным участникам. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.
Управление по расследованию особо важных дел выяснило, что четверо фигурантов организовывали собрания запрещенной организации и собирали деньги на ее деятельность. Один из них являлся куратором крымской ячейки, второй занимал пост главы симферопольской общины, третий был ее активным участником. Противозаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по региону и местного МВД.
По месту жительства фигурантов во время обысков изъяли запрещенную литературу. Следствие собрало достаточно доказательств, провело необходимые экспертизы, подтвердившие противозаконную деятельность ячейки.
Суд признал фигурантов виновными в организации деятельности экстремистской организации и финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Мужчины приговорены к следующим срокам наказания — 8 лет, 7,5 года и 6,5 года лишения свободы каждый в исправительной колонии общего режима. Обвиняемой назначено наказание в виде 3 лет условно с аналогичным испытательным сроком.