Управление по расследованию особо важных дел выяснило, что четверо фигурантов организовывали собрания запрещенной организации и собирали деньги на ее деятельность. Один из них являлся куратором крымской ячейки, второй занимал пост главы симферопольской общины, третий был ее активным участником. Противозаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по региону и местного МВД.