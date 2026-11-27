По итогам десяти месяцев 2026 года объем реализации антипохмельных средств в аптечной сети Ставропольского края продемонстрировал отрицательную динамику, сократившись на 13,1% в натуральном выражении и на 2,6% — в денежном. Согласно данным маркетингового агентства DSM Group, предоставленным «Ъ-Кавказ», за указанный период было реализовано 21 818 упаковок на общую сумму 10 247 496 руб., тогда как в январе–октябре 2025 года показатели составляли 25 119 упаковок и 10 523 179 руб. соответственно.