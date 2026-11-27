Продажи средств от похмелья на Ставрополье сократились на 13,1% за год
По итогам десяти месяцев 2026 года объем реализации антипохмельных средств в аптечной сети Ставропольского края продемонстрировал отрицательную динамику, сократившись на 13,1% в натуральном выражении и на 2,6% — в денежном. Согласно данным маркетингового агентства DSM Group, предоставленным «Ъ-Кавказ», за указанный период было реализовано 21 818 упаковок на общую сумму 10 247 496 руб., тогда как в январе–октябре 2025 года показатели составляли 25 119 упаковок и 10 523 179 руб. соответственно.
Ключевым драйвером снижения выступил сегмент биологически активных добавок (БАД). За отчетный период 2026 года продажи таких средств упали на 19,7% в натуральном выражении и на 14,5% — в стоимостном, достигнув 15 501 упаковки на сумму 5 753 212 руб. Годом ранее объем реализации составлял 19 310 упаковок на 6 729 510 руб.
Продажи лекарственных препаратов, напротив, выросли. За январь–октябрь 2026 года аптеки края реализовали 6 317 упаковок на 4 494 284 руб., что превышает показатели аналогичного периода прошлого года (5 809 упаковок на 3 793 669 руб.) на 8,7% в натуральном выражении и на 18,5% — в денежном.
Средневзвешенная цена одной упаковки средств от похмелья в регионе за год увеличилась с 419 до 470 руб. В частности, средняя стоимость БАД выросла с 348 до 371 руб., а лекарственных средств — с 653 до 711 руб.
Ассортиментная матрица также претерпела изменения: в октябре 2026 года количество товарных позиций (SKU) в сегменте БАД расширилось с 43 до 49 наименований по сравнению с октябрем 2025 года, при этом число SKU лекарственных препаратов сохранилось на уровне четырех позиций.
Анализ сезонности спроса за 2023–2025 годы показывает, что пик продаж в натуральном выражении традиционно приходится на декабрь (12,8% от годового объема). В октябре и августе доля реализации составляет 9,0% и 8,3% соответственно, а минимальный уровень спроса отмечается в феврале — 6,2%.
В соседних регионах Юга России динамика рынка за десять месяцев 2026 года оказалась разнонаправленной. В Краснодарском крае продажи средств от похмелья увеличились на 8,4% в упаковках и на 13,8% в денежном выражении, достигнув 215 957 упаковок на 73 452 103 руб. В Ростовской области натуральный объем реализации снизился на 2,9% при одновременном росте выручки на 6,4%.
В целом по стране рынок антипохмельных средств также прибавил. По данным DSM Group, которые приводит РИА Новости, за девять месяцев 2026 года аптеки реализовали 1,84 млн упаковок против 1,76 млн за аналогичный период прошлого года — максимальный показатель за последние пять лет. Основной объем спроса пришелся на БАД: их продажи выросли на 6,3%, до порядка 1,35 млн упаковок.