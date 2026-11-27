УФАС по Оренбургской области установило нарушение в процедуре определения победителя аукциона на зимнее содержание дорог в сельских населенных пунктах. Победителем стал участник без подтвержденного требуемого опыта выполнения работ. Об этом сообщает региональное управление антимонопольной службы.