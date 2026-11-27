В Оренбуржье подрядчика по зимнему содержанию сельских дорог определили с нарушениями
УФАС по Оренбургской области установило нарушение в процедуре определения победителя аукциона на зимнее содержание дорог в сельских населенных пунктах. Победителем стал участник без подтвержденного требуемого опыта выполнения работ. Об этом сообщает региональное управление антимонопольной службы.
По информации оренбургского УФАС, победителем аукциона стало ООО «Евразия-Девелопмент». Фирма не отвечала требованиям документации, так как предоставила неисполненный контракт для подтверждения опыта. По закону такую заявку должны были отклонить.
Заказчик уже заключил контракт с нарушением условий закупки. Поэтому антимонопольная служба рассмотрит возможность оспорить документ в суде.