Также ВККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета России о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении судьи Староминского районного суда Краснодарского края в отставке Александра Довбни. Речь идет о подозрении в получении взятки, вынесении заведомо неправосудного судебного акта и мелком взяточничестве. Действия квалифицированы по ч. 4 ст. 290, ч. 1 ст. 305 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.