ВККС рекомендовала новых руководителей ВС Крыма и разрешила преследование экс-судьи Кубани
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала Олега Кравченко на должность председателя Верховного суда Республики Крым, а Татьяну Стахову — на должность его заместителя. Кроме того, коллегия поддержала кандидатуру В. Коротина на должность судьи Крымского гарнизонного военного суда.
Решения были приняты на заседании ВККС, проходившем в Москве с 23 по 26 ноября 2026 года. Коллегия рассмотрела заявления претендентов на должности в судах общей юрисдикции, арбитражных и военных судах.
Также ВККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета России о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении судьи Староминского районного суда Краснодарского края в отставке Александра Довбни. Речь идет о подозрении в получении взятки, вынесении заведомо неправосудного судебного акта и мелком взяточничестве. Действия квалифицированы по ч. 4 ст. 290, ч. 1 ст. 305 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.