Крымчанина обвинили в призывах к насилию по национальному признаку
24-летнего жителя Евпатории обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в Хорошевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в правоохранительных органах Крыма.
По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый, находясь в Москве, размещал в одной из социальных сетей публикации с призывами к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку.
Незаконную деятельность жителя Евпатории выявили сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут переданы в Хорошевский районный суд Москвы. Суду предстоит рассмотреть дело и дать правовую оценку действиям обвиняемого.