Сейчас паром курсирует с учетом фактической погоды. От села Рождествено суда отправляются в 6:00, 12:30 и 16:30, от Самары (Октябрьский спуск) — в 8:00, 14:00 и 18:00 (MSK+1). Тарифы сохранились на уровне навигации 2026 года.