Возобновлена работа переправы между Самарой и Рождествено
Рейсы выполняет паром «СП-103» компании «Бурлак», тарифы остались прежними
Паромная переправа «Самара — Рождествено» возобновила работу по действующему расписанию в пятницу. На линию вышел паром «СП-103» ООО «Судоходная компания „Бурлак“». Судно сменило теплоход «Окский-35» ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», который прекратил работу из-за планового ремонта. Об этом сообщило правительство Самарской области.
Речные перевозки между Самарой и Рождествено приостановили 26 ноября. Это было связано с тем, что на остановочном пункте «г. Самара (Октябрьский спуск)» потребовалось приспособить береговую инфраструктуру причала под габариты нового судна.
Сейчас паром курсирует с учетом фактической погоды. От села Рождествено суда отправляются в 6:00, 12:30 и 16:30, от Самары (Октябрьский спуск) — в 8:00, 14:00 и 18:00 (MSK+1). Тарифы сохранились на уровне навигации 2026 года.