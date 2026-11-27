Спортсмен из Сочи завоевал золото первенства Европы по греко-римской борьбе
Воспитанник спортивной школы №23 Сочи Захар Николенко стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования прошли в армянском Цахкадзоре. За медали боролись представители 11 стран.
Спортсмен выступал в составе сборной России в турнире кадетов в весовой категории до 55 кг. Он провел три встречи и во всех одержал победы. В первой схватке Николенко победил представителя Греции на туше, во второй — борца из Армении со счетом 9:0. В финале сочинец выиграл у спортсмена из Турции с техническим преимуществом — 8:0.
Ранее Захар Николенко дважды становился победителем первенства России: в 2023 году в Орле и в 2025 году в Нальчике.
По итогам европейских соревнований сборная России завоевала 12 медалей. Борцы греко-римского стиля получили две золотые и три серебряные награды. В активе юниоров — пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали.