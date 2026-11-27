Спортсмен выступал в составе сборной России в турнире кадетов в весовой категории до 55 кг. Он провел три встречи и во всех одержал победы. В первой схватке Николенко победил представителя Греции на туше, во второй — борца из Армении со счетом 9:0. В финале сочинец выиграл у спортсмена из Турции с техническим преимуществом — 8:0.