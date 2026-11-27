Готовность 80%: ТОЧНО завершает первые дома ЖК «Барса» в Новороссийске
ГК ТОЧНО продолжает реализацию ЖК «Барса» — масштабного проекта комплексного развития территории в Южном районе Новороссийска.
Готовность двух домов уже составляет около 80%, выдача ключей запланирована на II квартал 2027 года. Проект призван не только обеспечить город новым жильём, но и создать современную инфраструктуру для жизни, спорта и круглогодичного отдыха у моря.
«Барса» — городской квартал бизнес-класса в Южном районе, объединяющий 11 домов высотой от 9 до 24 этажей, социальные и общественные пространства, коммерческую и рекреационную инфраструктуру. Морской проект ТОЧНО — одного из самых надежных девелоперов страны — уже вошел в топ-3 лучших новостроек Причерноморья и второй год подряд занимает первое место среди новостроек Новороссийска по потребительским качествам в рейтинге ЕРЗ.РФ, удерживая лидерство с сентября 2024 года.
На витринном литере 1В каменная кладка выполнена на 95%, остекление — на 70%, девелопер завершает фасадные работы и внутреннюю отделку. Порядка 70% резиденций получат видовые характеристики.
Реализуя инструмент «Витрина проекта», ТОЧНО завершает первые дома раньше остальной очереди: покупатели могут лично оценить архитектуру, качество квартир, инженерные решения и благоустройство. Такой подход позволяет знакомиться с будущим жилым пространством не только по проектным визуализациям, но и в реальности.
Ключевое преимущество проекта — комплексный подход к развитию территории. Всего в 800 метрах от моря ТОЧНО создаёт полноценную городскую среду — жильё здесь растёт вместе с социальной, спортивной и коммерческой инфраструктурой
В проекте появятся: детский сад на 380 мест, школа на 1750 учеников и поликлиника. Спортивная инфраструктура объединит школьный стадион, тренажёрные зоны, баскетбольные и волейбольные площадки с трибунами. Также предусмотрен открытый падел-корт — первый в истории девелопера.
Ещё одной особенностью «Барсы» станет курортный кластер, который включает пятизвёздочный отель со SPA-комплексом и акватермальной зоной, открытый подогреваемый инфинити-бассейн и многофункциональное пространство для отдыха.
Общественным центром квартала станет прогулочный бульвар с зонами отдыха, просторными качелями, шезлонгами и гамаками. Дополнит его гастрономический кластер с кафе и ресторанами.
Для удобства жителей предусмотрен многоуровневый наземный паркинг в I очереди с автомойкой, пит-стопами, зарядными станциями для электромобилей и подземный паркинг во II очереди. Внутренние дворы освободят от автомобилей — приоритет у пешеходных маршрутов и зон отдыха. Дополнительную безопасность обеспечит круглосуточное видеонаблюдение.
Запланировано, что первые жители получат ключи до конца II квартала 2027 года. Параллельно открыты продажи второй очереди.
ЖК «Барса» — это вклад в долгосрочное развитие Южного района и формирование нового качества городской среды. Для Новороссийска это появление дополнительной социальной, спортивной и туристической инфраструктуры, для местных жителей — новых пространств для отдыха и досуга, для будущих собственников — возможность жить в современном квартале у моря, где необходимые сервисы для комфортной жизни доступны круглый год.
Проект реализует ГК ТОЧНО — девелопер, который работает в 17 городах 10 регионов России и входит в топ-10 компаний по объёму текущего строительства. Масштаб портфеля проектов и последовательное выполнение обязательств — от подготовки территории до передачи ключей — основа репутации застройщика на рынке. Компания третий год подряд удерживает лидерство в рейтинге надежности российских девелоперов.
ЖК «Барса». Застройщик и рекламодатель: ООО СЗ «МегаСтрой». Бренд ГК ТОЧНО.
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С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/Реклама.