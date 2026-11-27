В Дагестане врио министра здравоохранения стал Магомедсалам Темирболатов
Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Дагестана назначен Магомедсалам Темирболатов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РД.
Соответствующий указ подписал Федор Щукин. Ранее господин Темирболатов возглавлял Республиканскую клиническую больницу № 2. Он имеет степень кандидата медицинских наук, удостоен звания «Заслуженный врач Дагестана».
Стаж работы Магомедсалама Темирболатова в сфере здравоохранения превышает 20 лет.