Среда обитания
Саратовская область сдала 124 двора и сквера по нацпроекту
“Ъ” подвел предварительные итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Саратовской области. По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, на начало ноября работы завершены в 38 муниципалитетах, 90% из 124 запланированных на год объектов готовы к сдаче. Оставшиеся порядка двенадцати территорий область рассчитывает закрыть до конца декабря.
«Финансирование и грантовая поддержка»
В 2026 году по федеральному проекту в регионе приводятся в порядок 124 территории — 104 общественные и 20 дворовых. Финансирование составляет 727 млн руб., из которых 632 млн руб.— субсидия федерального бюджета и 95 млн руб.— средства муниципалитетов.
Отдельная линия финансирования — федеральные гранты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который с 2025 года входит в состав федпроекта. Суммарный объем грантов по шести городам-победителям X конкурса составляет 520,2 млн руб., из них 375,7 млн руб. приходится на Петровск, Маркс, Аткарск и Новоузенск, следует из данных Единой информационной системы «Закупки». Срок исполнения контракта в Новоузенске истек 15 октября, в Марксе — 30 октября, в Аткарске — 1 ноября. Сообщений о финальной сдаче этих объектов в открытых источниках нет; в Аткарске подрядчик обещает завершить работы к Новому году.
«Время открывать Петровск»
Крупнейшим по объему заявленных работ стал проект «Время открывать Петровск» (грант 91,8 млн руб.): реконструкция пространства у железнодорожного вокзала, исторической водонапорной башни и кинотеатра «Современник», а также улицы Московской до пересечения с улицей Гоголя. В составе работ — тротуарная плитка на площади и в прилегающем сквере, арка над въездом, крытый павильон летнего кинотеатра. Основные этапы завершены к 1 сентября, обновленную площадь представили жителям ко Дню города. Для Петровска это четвертая победа во Всероссийском конкурсе.
«Завершенные объекты»
Среди завершенных объектов — территория у ЗАГСа на улице Красной в Ртищево с арт-объектом в виде сердца и влюбленной пары, сквер на месте пустыря у домов на улице Победы там же, сквер на улице Рабочей в Балашове с памятной зоной в честь летчика-испытателя, Героя Советского Союза Юрия Гарнаева, центральная площадь Ершова с арт-объектом «Время для всех», сквер «Встреча» в селе Балтай и Центральный сквер в Питерке. Как сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев, в регионе преобразовано 26 мемориалов Великой Отечественной войны.
«Переходящие проекты»
Два проекта переходят на 2027 год. В Красноармейске второй этап проекта «Свет сквозь время» — благоустройство площади Ленина площадью 15,6 тыс. кв. м — вышел на стадию строительно-монтажных работ; начальная цена открытого конкурса составляла 96,53 млн руб., итоги подведены 15 мая. В Хвалынске проект «Сад Михайловых» у краеведческого музея разделен на два этапа: контракт на 72,6 млн руб. подписан 21 сентября с саратовским ООО «РЕЗМИР», в текущем году подрядчик выполняет расчистку территории и подготовительные земляные работы, мощение, прокладка коммуникаций, установка малых архитектурных форм и озеленение запланированы на 2027 год.
«Победы в новом конкурсе»
В августе 2026 года пять заявок области победили в XI конкурсе: продолжение благоустройства набережной Судоходного канала у моста Победы в Балакове, улица Советская в Калининске, сквер и улица Московская в Красном Куте, площадь имени Ленина в Степном и реновация центра Балтая. Совокупный объем финансирования этих проектов превышает 380 млн руб., реализация запланирована на 2027–2028 годы. На 2027 год области одобрено 620 млн руб.; адресный перечень из 75 территорий сформирован по итогам всероссийского голосования, в котором участвовали 376 тыс. жителей.
«Итоги с 2019 года»
По данным министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, с 2019 года в регионе реализовано 24 проекта — победителя Всероссийского конкурса, а всего благоустроено 1296 общественных пространств, включая 634 общественные и 662 дворовые территории.
«Спасибо командам, подготовившим и защитившим проекты. Отдельные слова благодарности Председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину, уделяющему огромное внимание развитию наших исторических поселений. А также Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ за высокую организацию конкурса»,— прокомментировал ход нацпроекта в регионе губернатор Роман Бусаргин.