Среди завершенных объектов — территория у ЗАГСа на улице Красной в Ртищево с арт-объектом в виде сердца и влюбленной пары, сквер на месте пустыря у домов на улице Победы там же, сквер на улице Рабочей в Балашове с памятной зоной в честь летчика-испытателя, Героя Советского Союза Юрия Гарнаева, центральная площадь Ершова с арт-объектом «Время для всех», сквер «Встреча» в селе Балтай и Центральный сквер в Питерке. Как сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев, в регионе преобразовано 26 мемориалов Великой Отечественной войны.