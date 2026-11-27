Депутаты переизбрали шесть из семи членов тюменского облизбиркома от думы
Тюменская областная дума на очередном заседании утвердила семь из 14 членов избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса. После решения губернатора Александра Моора по семи оставшимся позициям обновленный состав приступит к работе до 2031 года.
Председатель думского комитета по госстроительству и МСУ Ирина Соколова («Единая Россия») пояснила, что депутатам с 15 октября по 13 ноября поступили предложения всего по семи кандидатам от партий и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. «Все кандидаты имеют высшее юридическое образование и опыт работы в избирательной комиссии»,— отметила она.
Депутатам для переизбрания были предложны шесть действующих членов облизбиркома:
Дмитрий Авдеев от Партии пенсионеров. В действующем составе он представлял «Новых людей»;
Светлана Ведмидь от ЛДПР;
Александр Изотов от КПРФ;
Андрей Николаев от ЦИК РФ;
Рамина Пашаева от «Единой России»;
Антон Шишкин от «Справедливой России».
Новым членом облизбиркома от «Новых людей» стал экс-депутат гордумы Тюмени, бывший руководитель реготделения ЛДПР и «Новых людей» в Тюменской области Александр Яковенко. Он сменил Дмитрия Авдеева, который в свою очередь будет представлять интересы Партии пенсионеров вместо Елены Фоминых (не была выдвинута и предложена облдуме для избрания).
«Все опытные люди, всех знаем. Сильные кандидатуры, сильный состав»,— подчеркнул лидер фракции ЛДПР Иван Вершинин в ходе обсуждения претендентов.
В облизбиркоме действующего состава Александром Моором были назначены Игорь Халин (занимает пост председателя коллегиального органа с 2002 года, выдвинут ЦИК РФ), Дмитрий Прокопьев (предложен думой Викуловского района), Николай Шадрин (от думы Сорокинского района), Олег Колосов (от думы Голышмановского округа), Марина Кускова (от думы Ялуторвского района), Алексей Тимофеев (от думы Бердюжского района) и Светлана Кошкарова (от облизбиркома прошлого состава).
В сентябре 2026 года регизбирком провел выборы в Тюменскую облдуму, по итогам которых «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов с 37 до 40 человек. Количество депутатов от КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте. В целом, поддержка «Единой России» возросла с 50,07% до 59,63%, «Новых людей» — с 4,66% до 6,21%, ЛДПР вновь набрала 12,72% голосов, одобрение КПРФ снизилось с 11,94% до 10,83%, «Справедливой России» — с 7,47% до 5,13%.