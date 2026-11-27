Новым членом облизбиркома от «Новых людей» стал экс-депутат гордумы Тюмени, бывший руководитель реготделения ЛДПР и «Новых людей» в Тюменской области Александр Яковенко. Он сменил Дмитрия Авдеева, который в свою очередь будет представлять интересы Партии пенсионеров вместо Елены Фоминых (не была выдвинута и предложена облдуме для избрания).