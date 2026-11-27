Курорт Красная Поляна открывает горнолыжный сезон 1 декабря
Курорт Красная Поляна 1 декабря даст старт горнолыжному сезону 2026/2027.
Первыми для катания откроются трассы на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Сформировавшийся здесь снежный покров позволяет принять первых любителей горных лыж и сноуборда.
Традиционно Курорт Красная Поляна первый в горном кластере Сочи открывает зимний сезон. В этом году его старт ознаменует и важное нововведение для отечественной туристической отрасли: впервые в России гости, остановившиеся в отелях и апартаментах горнолыжного курорта, смогут бесплатно пользоваться ски-пассами в рамках системы «Гора включена».
Новая система начинает действовать на Курорте Красная Поляна с 1 декабря 2026 года и распространяется на все девять отелей, а также комплекс апартаментов. Каждый проживающий получает именной ски-пасс на весь период пребывания – с момента заселения до выезда. Привилегия распространяется на всех гостей, указанных в первоначальной брони номера, независимо от их количества.
Принципиальное отличие новой модели позиционирования курорта от традиционных гостиничных предложений заключается в том, что доступ к горной инфраструктуре не оплачивается отдельно и не увеличивает стоимость проживания. Цены на размещение формируются в рыночных условиях с учётом динамического ценообразования.
Таким образом, Курорт Красная Поляна предлагает новый формат зимнего отдыха, объединяющий проживание, горнолыжное катание и прогулки в горах в единый туристический продукт. Это позволит гостям проводить больше времени на склонах и пользоваться канатными дорогами без дополнительных расходов.
«Предстоящий зимний сезон обещает стать по-настоящему особенным: гостей ждут новое позиционирование курорта и насыщенная событийная программа. При этом Курорт Красная Поляна сохраняет доступность размещения. Так, средняя стоимость проживания в новогодние праздники осталась на уровне прошлого года, а в некоторых отелях цены даже снизились на 10-15%. Мы видим устойчивый интерес со стороны туристов. Этому способствует как новая система «Гора включена», так и сама концепция курорта, объединяющая разнообразные возможности для отдыха. Развитая инфраструктура позволяет дополнить катание на лыжах и сноуборде гастрономическими впечатлениями, различными активностями и семейными сервисами. Благодаря этому каждый гость может составить собственную программу и получить максимум впечатлений от пребывания в горах», – сообщил Артём Семикин, генеральный директор Курорта Красная Поляна.
Ещё одним значимым событием зимнего сезона станет десятилетие игорной зоны «Красная Поляна». К юбилею уже запущена масштабная кампания «10 лет в игре».
Зимой юбилейная афиша будет наполнена концертами популярных российских артистов, гастрономическими вечерами и тематическими шоу. Кульминацией станет новогодняя программа «10 из 10», которая объединит события игорной зоны и Курорта Красная Поляна.
Одной из ключевых площадок зимнего сезона будет RED ARENA. В период новогодних каникул здесь запланированы концерты Гурама Амаряна, Андрея Бебуришвили, МОТа, AKMAL’ и группы «Комната культуры».
Юбилейный сезон завершится 10 января 2027 года. Всего за время проведения кампании игорная зона организует более 170 розыгрышей, свыше 20 концертов и других событий. Общий призовой фонд юбилейной программы составит 500 млн рублей.
https://krasnayapolyanaresort.ru/ НАО «Красная поляна», 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д. 14А, ОГРН:1022302937062Реклама. 6+