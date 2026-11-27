«Предстоящий зимний сезон обещает стать по-настоящему особенным: гостей ждут новое позиционирование курорта и насыщенная событийная программа. При этом Курорт Красная Поляна сохраняет доступность размещения. Так, средняя стоимость проживания в новогодние праздники осталась на уровне прошлого года, а в некоторых отелях цены даже снизились на 10-15%. Мы видим устойчивый интерес со стороны туристов. Этому способствует как новая система «Гора включена», так и сама концепция курорта, объединяющая разнообразные возможности для отдыха. Развитая инфраструктура позволяет дополнить катание на лыжах и сноуборде гастрономическими впечатлениями, различными активностями и семейными сервисами. Благодаря этому каждый гость может составить собственную программу и получить максимум впечатлений от пребывания в горах», – сообщил Артём Семикин, генеральный директор Курорта Красная Поляна.