По данным региональных властей, работы ведутся по графику, обеспеченность сельхозпредприятий запасными частями и расходными материалами оценивается как достаточная. К началу весенней кампании готовность тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники должна составить не менее 90%. Аграриям также необходимо своевременно пройти государственный технический осмотр.