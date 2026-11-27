На Ставрополье к весне подготовят 8,7 тысячи единиц сельхозтехники
В Ставропольском крае началась подготовка сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.
В рамках осенне-зимней ремонтной кампании планируется привести в порядок около 8,7 тыс. единиц техники, включая тракторы, комбайны и грузовые автомобили. Предстоит также отремонтировать еще почти 4 тыс. автотракторных двигателей.
По данным региональных властей, работы ведутся по графику, обеспеченность сельхозпредприятий запасными частями и расходными материалами оценивается как достаточная. К началу весенней кампании готовность тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники должна составить не менее 90%. Аграриям также необходимо своевременно пройти государственный технический осмотр.
Всего парк сельхозтехники Ставропольского края насчитывает более 80 тыс. единиц. Подготовка машин к сезону должна позволить предприятиям начать полевые работы в оптимальные сроки.