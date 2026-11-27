В Тольятти вынесен приговор за гибель пешехода в дорожном конфликте
Автомобилист резко тронулся с места, когда оппонент держался за раму открытой водительской двери
Центральный районный суд Тольятти признал 61-летнего местного автомобилиста виновным в смерти пешехода. Он осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Водитель приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
Согласно материалам дела, конфликт между водителем и пешеходом произошел в июне 2025 года в поселке Федоровка. Автомобилист остановился, и его оппонент подошел к машине, ухватившись за раму водительской двери с полностью опущенным стеклом.
В этот момент обвиняемый резко нажал на педаль газа. Пешеход не удержался и упал на асфальт проселочной дороги. Он получил травмы и был госпитализирован, но спасти его не удалось.