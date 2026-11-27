На участке побережья от Анапы до Геленджика 29 и 30 ноября ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами до 34 м/с. Температура воздуха может опуститься до -6 градусов. В Краснодарском крае с 28 ноября по 1 декабря также прогнозируются гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. Об этом предупредили в управлении гражданской обороны и защиты населения.