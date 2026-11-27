Ветер до 34 м/с и мороз до -6 градусов прогнозируют на участке Анапа—Геленджик
На участке побережья от Анапы до Геленджика 29 и 30 ноября ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами до 34 м/с. Температура воздуха может опуститься до -6 градусов. В Краснодарском крае с 28 ноября по 1 декабря также прогнозируются гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. Об этом предупредили в управлении гражданской обороны и защиты населения.
По данным Краснодарского центра гидрометеорологии, в указанный период местами на Кубани возможно образование гололеда и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.
На участке Анапа—Геленджик 29 и 30 ноября ожидается усиление северо-восточного ветра до 34 м/с. Температура воздуха в эти дни может опуститься до -6 градусов.
Управление гражданской обороны и защиты населения рекомендует жителям и гостям курортов соблюдать меры личной безопасности, усилить контроль за детьми. При планировании поездок по краю на личном автомобиле необходимо учитывать погодные условия.