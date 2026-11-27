«Кузбассразрезуголь» будет испытывать новый газодизельный самосвал БЕЛАЗ
Опытно-промышленные испытания новой модели 130-тонного карьерного самосвала БЕЛАЗ-7513W пройдут в Кузбассе на производственной площадке УК «Кузбассразрезуголь». Самосвал оборудован газодизельным двигателем и уже прошел заводские испытания на Белорусском автомобильном заводе.
Новый самосвал работает по технологии Dual-Fuel, одновременно используя дизельное топливо и сжиженный природный газ (СПГ). Объем замещения экологичным топливом зависит от нагрузки и условий эксплуатации техники, но должен составлять не менее 40%. Механизм замещения будет способствовать снижению вредных выбросов и положительно влияет на экологические показатели эксплуатации техники в забое.
В компании отметили, что в этом году сотрудничеству компаний «Кузбассразрезуголь» и БЕЛАЗ исполнилось 60 лет.
«Все эти годы наши угольные предприятия являются полигоном для промышленных испытаний новинок белорусского машиностроения. Мы поэтапно развиваем применение альтернативных видов топлива, чтобы снизить воздействие на окружающую среду и оптимизировать себестоимость угледобычи, вместе с тем сохранив ее высокую производительность и эффективность», — отметил директор по производству УК «Кузбассразрезуголь» Роман Смирнов.
БЕЛАЗ-7513W оборудован двигателем мощностью 1194 кВт (1600 л. с.), криогенным баком для СПГ объемом 1,4 тыс. литров и баком для дизельного топлива объемом 1,9 тыс. литров. Это позволяет самосвалу работать до 12 часов без дозаправки.
Опытно-промышленные испытания самосвала БЕЛАЗ-7513W начнутся в декабре 2026 года и пройдут в течение двух лет, чтобы проверить технику при разных погодных условиях на горном производстве.
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