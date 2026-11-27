«Все эти годы наши угольные предприятия являются полигоном для промышленных испытаний новинок белорусского машиностроения. Мы поэтапно развиваем применение альтернативных видов топлива, чтобы снизить воздействие на окружающую среду и оптимизировать себестоимость угледобычи, вместе с тем сохранив ее высокую производительность и эффективность», — отметил директор по производству УК «Кузбассразрезуголь» Роман Смирнов.