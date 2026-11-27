Каждому победителю из числа добросовестных потребителей будут начислены по 3000 бонусов (1 бонус равен 1 рублю), которые можно будет использовать в мобильном приложении НЭСК в счет оплаты за потребленную электроэнергию в срок до 31 марта 2027 года.