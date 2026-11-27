Акция от АО «НЭСК» «Новогодний шанс»
АО «НЭСК» объявляет с 01 по 31 декабря 2026 года акцию «Новогодний шанс» по списанию пеней и поощрению добросовестных плательщиков.
Об акции по списанию пеней
Акция по списанию пеней (за исключением пеней по исполнительным листам) проводится для граждан- потребителей компании.
Участникам акции, имеющим задолженность по состоянию на 01 декабря, необходимо выполнить следующие условия:
В период с 01 по 25 декабря 2026 года передать показания индивидуального прибора учета;
Оплатить имеющуюся на 01 декабря 2026 года задолженность;
Оплатить потребление за декабрь до 31 декабря 2026 года (включительно) в полном объеме и не иметь задолженности на 01 января 2027 года.
По итогам акции «Новогодний шанс»
Перечень потребителей на списание пени будет определен в срок до 12 февраля 2027 года
Результаты списания пени будут отражены в счетах-квитанциях за февраль 2027 года.
Розыгрыш призов для добросовестных потребителей
Добросовестные потребители, не имеющие задолженности, могут принять участие в розыгрыше 100 призов по 3000 бонусов на оплату электроэнергии. Для этого им необходимо успеть до 31декабря 2026 года произвести декабрьскую оплату электроэнергии.
100 победителей акции будут выбраны программным методом случайной выборки.
Каждому победителю из числа добросовестных потребителей будут начислены по 3000 бонусов (1 бонус равен 1 рублю), которые можно будет использовать в мобильном приложении НЭСК в счет оплаты за потребленную электроэнергию в срок до 31 марта 2027 года.
Номера лицевых счетов победителей акции будут опубликованы не позднее 22 февраля 2027 года на официальном сайте АО «НЭСК».
С информацией об организаторе акции «Новогодний шанс», о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте компании www.nesk.ru в разделе «Разное» - «Акции».
АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»,
350049, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 192, офис 802
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350049, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 192, офис 802
ОГРН 1032304155102Реклама. 12+