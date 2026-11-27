В Самарской области полицейские во время рейдов обнаружили нарушения в сфере миграционного законодательства. Шести юридическим лицам (работодателям) назначили административные штрафы на сумму более 1,5 млн руб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.