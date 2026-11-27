В Самарской области работодателей оштрафовали на сумму более 1,5 млн рублей за привлечение мигрантов
В Самарской области полицейские во время рейдов обнаружили нарушения в сфере миграционного законодательства. Шести юридическим лицам (работодателям) назначили административные штрафы на сумму более 1,5 млн руб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Один из работодателей привлечен к ответственности за привлечение иностранного гражданина в качестве продавца. Он нарушил требования постановления Правительства РФ о допустимой доле иностранных работников, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности. Штраф назначен в размере 400 тыс. руб.
Четыре юридических лица нарушили установленный порядок уведомления о привлечении иностранцев. Общая сумма штрафов составила 1 млн руб .
Один из работодателей незаконно привлек мигранта в качестве комплектовщика в складские помещения (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ). Наложен административный штраф в размере 250 тыс. руб.