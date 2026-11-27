В других регионах Юга России динамика оказалась разнонаправленной. В Ростовской области за десять месяцев 2026 года аптечные продажи средств от похмелья составили 38 372 упаковки на 18,95 млн руб. В натуральном выражении показатель снизился на 2,9%, при этом в денежном вырос на 6,4%. В Ставропольском крае продажи сократились на 13,1% в упаковках и на 2,6% в денежном выражении — до 21 818 упаковок на 10,25 млн руб.