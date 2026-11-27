Продажи средств от похмелья на Кубани выросли на 8,4% за год
Аптечные продажи средств от похмелья в Краснодарском крае за январь—октябрь 2026 года увеличились на 8,4% в натуральном выражении и на 13,8% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем реализации достиг 215 957 упаковок на 73,4 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в маркетинговом агентстве DSM Group.
В структуре продаж преобладают биологически активные добавки. За десять месяцев 2026 года аптеки реализовали 192 821 упаковку БАД на 57,04 млн руб. Прирост к аналогичному периоду 2025 года составил 7,7% в упаковках и 11,4% в денежном выражении. Продажи лекарственных препаратов выросли на 14,1% в натуральном выражении и на 23,1% в денежном: до 23 136 упаковок на 16,42 млн руб.
Средняя стоимость упаковки средств от похмелья на Кубани за год увеличилась с 324 до 340 руб. Количество представленных в аптеках SKU (идентификатор товарной позиции) БАД выросло с 54 в 2025 году до 61 за десять месяцев 2026 года. Ассортимент лекарственных препаратов изменился с пяти до шести SKU.
В других регионах Юга России динамика оказалась разнонаправленной. В Ростовской области за десять месяцев 2026 года аптечные продажи средств от похмелья составили 38 372 упаковки на 18,95 млн руб. В натуральном выражении показатель снизился на 2,9%, при этом в денежном вырос на 6,4%. В Ставропольском крае продажи сократились на 13,1% в упаковках и на 2,6% в денежном выражении — до 21 818 упаковок на 10,25 млн руб.
В целом по стране рынок антипохмельных средств также прибавил. По данным DSM Group, которые приводит «РИА Новости», за девять месяцев 2026 года аптеки реализовали 1,84 млн упаковок против 1,76 млн за аналогичный период прошлого года — максимальный показатель за последние пять лет. Основной объем спроса пришелся на БАД: их продажи выросли на 6,3%, до порядка 1,35 млн упаковок.